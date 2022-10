Auf die Frage, wo Deutschland hier im internationalen Vergleich stehe, antwortete Strasser: „Die Besten sind wir sicher nicht, was bessere Rechtssetzung und den Abbau von Bürokratie angeht.” In Israel sei man beispielsweise bei der Digitalisierung der Justiz „meilenweit voraus”. Demnächst wolle er nach Portugal und Estland reisen, um von dortigen Erfahrungen zu profitieren. An einigen Projekten arbeite die Bundesregierung aber schon. Dazu zähle die Einführung eines zivilgerichtlichen Online-Verfahrens durch das Bundesjustizministerium. Damit sollen Bürger in die Lage versetzt werden, kleinere Geldforderungen online einzuklagen.