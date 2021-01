Digitalisierung CSU fordert Programmieren als Schulfach und digitalere Kitas

Die Förderung der digitalen Bildung soll aber nicht erst in der Schule ansetzen. „Wir wollen Kinder so früh wie möglich an die richtige Nutzung von digitalen Medien heranführen“, heiß es – und zwar schon in der Kita. Dazu will sich die CSU für ein Förderprogramm für Kitas mit einem Volumen von einer Milliarde Euro einsetzen. „Gefördert werden sollen damit die Anschaffung von Kameras für die Herstellung von Stop-Motion-Pictures, von Tablets und Apps, VR-Brillen und Konsolen, die analoges Spielen und digitales Lernen verbinden.“