Digitalisierung: Das Netz braucht ein Verantwortungs-Update – jetzt!

Es ist kaum zu glauben, aber es ist trotzdem wahr: Eine ernsthafte öffentliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie Rechtsdurchsetzung im Internet funktionieren kann, findet erst jetzt statt – ziemlich genau zwei Jahrzehnte nach Beginn des Internetzeitalters, ausgelöst vor allem durch die Debatte um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dabei sind die Probleme, um die es geht, so alt wie das Web selbst: Wer steht in der digitalen Welt an welcher Stelle und für was gerade? Wer übernimmt Verantwortung für Inhalte? Und: Wer haftet? Diese Fragen drängen nun mit Macht ins Bewusstsein der Mehrheit.