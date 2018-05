Digitalisierung des Gesundheitswesens: Spahn zweifelt an Nutzen der elektronischen Gesundheitskarte

BerlinBundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Zweifel am Nutzen der elektronischen Gesundheitskarte in ihrer derzeitigen Form geäußert. Dass die Entwicklung der Gesundheitskarte, mit der Ärzte und Patienten wichtige Daten austauschen sollen, in 14 Jahren nicht über Modellprojekte hinausgekommen sei, sei „völlig inakzeptabel“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom Montag.