 Digitalisierung : Deutsche Firmen bei schnellem Internet nur EU-Durchschnitt

Die Spitzenplätze in der Europäischen Union belegen Schweden und Dänemark (jeweils 75 Prozent), gefolgt von den Niederlanden (70) und Portugal (69). Am geringsten verbreitet ist schnelles Internet bei Unternehmen in Griechenland (33 Prozent), Italien (32) und Frankreich (31). In der Statistik werden Betriebe mit mindestens zehn Beschäftigten geführt.