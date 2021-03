Digitalisierung Digital-Debakel: Bringt ein Digitalministerium die Rettung?

Hingegen halten die Grünen als möglicher Koalitionspartner wenig von der Idee: „Vor zehn Jahren wäre ein Digitalministerium innovativ gewesen. In 2021 wirkt es eher wie eine Reise zurück in die Zukunft“, schreibt Anna Christian, innovationspolitische Sprecherin der Grünen, in einem Gastbeitrag in der WirtschaftsWoche. Wer Digitalisierung gestalten wolle, müsse eine neue Arbeitskultur zum Grundsatz von Regierungshandeln machen. „Eine Technologie-Taskforce vor, die vom Kanzleramt aus Innovationsprozesse in die Ministerien und Behörden trägt“, sei deshalb der richtige Weg.