Digitalisierung Eine Krise allein bringt noch keinen digitalen Wandel

Doch schnell wurden neue Lösungen entwickelt: Wenn die Menschen zu Hause bleiben müssen, kaufen sie eben online. Oder sie lassen sich per Telemedizin versorgen. Oder halten Meetings eben per Videokonferenz ab. Not macht erfinderisch, verheißt eine alte Binse. Die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, dass es genau so kommen kann.