Digitalisierung FDP fordert von Kramp-Karrenbauer Taten für Digitalministerium

Die CDU-Chefin hatte am Freitag auf dem Parteitag in Leipzig gesagt: „Wir kommen um ein Digitalministerium nicht herum.“ Zugleich rief sie ihre Partei auf, sich um die Zukunftsfragen des Landes zu kümmern. Es sei bekannt, dass bei der Digitalisierung Arbeitsplätze wegfielen. Es gelte aber, Rahmenbedingungen so setzen, dass auch neue entstünden.