Digitalisierung Gesundheitsämter: 2023 hat es sich ausgefaxt

Den Anfang macht an diesem Mittwoch Bayern mit dem am Sonntag beschlossenen Zehn-Punkte-Plan. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Infektionszahlen damit schneller senken, auch dank Digitalisierung: So werden die Gesundheitsämter in dem Plan „verpflichtet“, „umgehend bayernweit einheitlich das digitale Programm ,SORMAS‘ zum Pandemiemanagement und zur Kontaktnachverfolgung zu verwenden“, heißt es unter Punkt Neun in den Beschlüssen des Ministerrats.