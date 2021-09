Digitalisierung in der Arbeitswelt Nimm das, Kollege Roboter!

Die wichtigsten Ergebnisse: In Deutschland sorgt sich etwas mehr als jeder Vierte (27,5 Prozent), seinen Arbeitsplatz wegen des technologischen Fortschritts zu verlieren. Im Schnitt aller Befragten in den Ländern teilen diese Befürchtungen sogar 35,7 Prozent. Spitzenreiter ist hier Südkorea, wo sogar 65,5 Prozent die Angst zu Protokoll geben, durch Automatisierung und Digitalisierung den Anschluss zu verlieren.



Doch das ist nur die eine Seite des Befundes. Denn gleichzeitig befürworten mehr als 60 Prozent der Studienteilnehmer (in Deutschland sogar satte 75 Prozent) stärkere Investitionen in die digitale Infrastruktur – und mehr als die Hälfte erkennt zudem die positiven Folgen der Digitalisierung an: wenn belastende und stupide Arbeit abnimmt oder die Work-Life-Balance leichter zu organisieren ist.