Digitalisierung Koalition will KI-Anwendungen in Verwaltung möglich machen

30. August 2023 | Quelle: dpa

«Wir wollen die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz auch für die öffentliche Hand nutzbar machen», heißt es in einem Papier der Bundesregierung. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung will in den kommenden zwei Jahren die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Anwendungen in der Verwaltung schaffen. Das geht aus der neuen Datenstrategie der Bundesregierung hervor, die heute auf der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg beschlossen werden soll. „Wir wollen die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz auch für die öffentliche Hand nutzbar machen”, heißt es dazu 26-seitigen Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.