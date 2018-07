Digitalisierung: Mobilfunknetz soll schneller als geplant ausgebaut werden

BerlinIn Deutschland sollen in den nächsten gut zwei Jahren rund eine halbe Million Haushalte zusätzlich an das moderne 4G-Mobilfunknetz angeschlossen werden. „Wir haben noch was draufgelegt zur bestehenden Vereinbarung“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Donnerstag nach einem Treffen mit den drei Mobilfunkbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland.