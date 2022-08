Digitalisierung: Mutlos in die Zukunft: Warum Deutschlands Digitalstrategie ambitionslos ist

Wie desaströs es um die Digitalisierung in Deutschland steht, zeigt sich in der aktuellen Krise. Die Regierung will Bürgerinnen und Bürger gerne direkt entlasten – scheitert aber schon an der eigenen IT. Nur 100.000 Überweisungen können derzeit pro Tag über die Systeme des Bundes gestemmt werden, erklärte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch bei der Koalitionsklausur in Meseberg. 400 Tage würde es also dauern, wenn das Geld beispielsweise an 40 Millionen Leute fließen soll. Da ist der Scheck per Brieftaube schon dreimal da.