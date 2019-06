Digitalisierung Roboter machen uns nicht überflüssig

In diesen Tagen wird in Deutschland endlich wieder über Industriepolitik gestritten. Diese Diskussion ist lange überfällig. Die Rolle des Staates in der Wirtschaft wurde lange Zeit zu defensiv interpretiert. Es darf nicht die Rolle des Staates sein, lediglich Marktversagen zu korrigieren. Es geht vielmehr darum, Märkte selbst zu schaffen und den Wirtschaftsprozess politisch zu gestalten. Unsere Gesellschaft soll sich nicht der Wirtschaft unterordnen, sondern die Wirtschaft den Idealen unserer Gesellschaft anpassen.



Durch eine offensive Industriepolitik entstehen gute Arbeitsplätze, neue Technologien und gesellschaftlicher Wohlstand – in dieser Reihenfolge. Wer den Gegensatz von Klima- und Arbeitsmarktpolitik zementiert und am Status quo festhalten will, wird am Ende am meisten verlieren. Mehr noch: Ohne das Festhalten am Wert der Arbeit ist eine moderne Industriepolitik nicht vorstellbar. Schließlich entstehen nur durch qualifizierte Arbeitsplätze neue Technologien, um die großen Probleme unserer Zeit anzugehen.