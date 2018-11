Digitalisierung Staat will Schulen Laptops bezahlen

Im Bundestag forderte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) FDP und Grüne am Donnerstag auf, der Grundgesetzänderung zuzustimmen. „Wenn Sie von den Grünen und der FDP uns stets vorwerfen, dass die Digitalisierung zu lange dauert, haben Sie jetzt die Chance“, sagte sie. „Lehrer, Eltern, Kinder - aller warten darauf, dass es weitergeht.“ FDP und Grüne hatten in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass sie darauf pochen, dass der Bund nicht ausschließlich in Technik investieren darf, sondern auch „in Köpfe“ - also in eine bessere Personalsituation an den Schulen.