Digitalisierung Statt Digitalministerium: Eine Tech-Taskforce fürs Kanzleramt

Das rächt sich jetzt in Form von Zettelwirtschaft bei Gesundheitsämtern und fehlender Ausstattung für Homeoffice und Homeschooling. Von vertanen Chancen einer smarten Energiewende ganz zu schweigen. Aber es kann kein unumstößliches Gesetz sein, dass die öffentliche Hand immer zu spät und zu langsam digitale Innovationen umsetzt. Das muss anders gehen.



Aber wie? Während alle Welt mit agilen Methoden kollaborativ in Teams und Projekten arbeitet, laufen in den Ministerien bunte Umlaufmappen von Büro zu Büro und jedes Referat werkelt an seiner ureigenen Zuständigkeit. Kontakt nach Außen ist weitgehend unerwünscht. Das passt nicht zu den Anforderungen, die eine vernetzte Welt mitten in sich beschleunigenden Krisen von Umwelt und Demokratie an uns stellt. Der Fehler liegt dabei nicht bei einzelnen Verwaltungsmitarbeitenden, sondern in starren Hierarchien und Arbeitsstrukturen, die nicht auf exponentielle Veränderungen um sie herum ausgerichtet sind.