Digitalisierung Union will jährlich drei Milliarden Euro für Breitbandausbau

Ein Schwerpunkt auf der Klausur soll die digitale Entwicklung sein. Bis 2021 will die Fraktion alle 24.000 Schulen und 3500 Krankenhäuser ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Dazu dient auch der vereinbarte Digitalpakt Schule. Die Finanzen sollten zu 70 Prozent in den Fonds Infrastrukturausbau und zu 30 Prozent in den Digitalpakt Schule fließen, heißt es in einem Papier zur Bildungspolitik. 2019 sollten die Länder erste Förderanträge einreichen können. Schulen sollen "digitale Hausmeister" für die Wartung der IT-Systeme erhalten - die Personalkosten sieht die Unionsfraktion aber weiter bei Schulträgern und den Ländern. Im Rechtsbereich soll unter anderem die elektronische Akte in Strafprozessen Standard werden, um Verfahren zu beschleunigen, heißt es im Entwurf für einen "Pakt für den Rechtsstaat".