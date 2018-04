Digitalisierung: Unternehmen wünschen Blockchain-Kommunikation mit Behörden

KölnUnternehmen in Deutschland wünschen sich laut einer Umfrage des Internetverbands eco für einen besseren Austausch mit staatlichen Stellen sichere Lösungen auf Basis der sogenannten Blockchain-Technologie. In einer Umfrage unter 500 Unternehmensentscheidern forderten demnach 70 Prozent der Befragten die Möglichkeit, ihre Daten auf diesem Weg geschützt an Behörden übertragen zu können.