Digitalisierung: Vier Forschungszentren für Maschinelles Lernen - Regierung setzt auf künstliche Intelligenz

BerlinDie Bundesregierung will die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) energisch vorantreiben. „Wir werden bei KI eine ordentliche Schippe drauflegen“, kündigte Forschungsministerin Anja Karliczek in einem am Sonntag veröffentlichten Reuters-Interview an. „Gerade habe ich vier neue Forschungszentren für Maschinelles Lernen gestartet.“ Dabei geht es darum, Muster in Daten zu erkennen oder Daten auf eine Weise zu segmentieren, dass eine weitere Bearbeitung möglich wird.