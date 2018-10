Digitalisierung Wegen digitalem Wandel - Steinmeier warnt vor Spaltung der Gesellschaft

BerlinBundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts des rasanten digitalen Wandels vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. „Die Wellen der technologischen Innovation wirken immer schneller, greifen immer tiefer ein in alle Bereiche von Wirtschaft und Arbeitsplätze“, sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin bei einem Festakt zu „100 Jahre Sozialpartnerschaft“ zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften.