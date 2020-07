Digitalkompetenz an Schulen Prähistorische Digitalkenntnisse gefährden den Arbeitsmarkt von morgen

Will der Staat die Millionen für Hardware-Produkte nicht als teures Konjunkturpaket für Technologiekonzerne verlottern, müssen die Digitalkompetenzen von Lehrer schnellstmöglich ausgebaut werden. Auch wenn es eigentlich keiner kognitiven Höchstleistungen bedarf, um Videokonferenzen via Zoom oder Teams zu organisieren oder sich in Lernplattformen wie Moodle zu orientieren: Landes- und Bezirksregierungen sind nun am Zug, Fortbildungsangebote zu strukturieren – und im Dialog mit den Lehrkräften zu besprechen, was sie wirklich brauchen. Pädagogen nämlich, die bereits vor Corona solcherlei Fortbildungen besucht hatten, beklagten, dass das Angebot für ihren Einsatzzweck nicht ausreichend sei.



Eigentlich hätte der Sommer sinnvoll genutzt werden können, um solche Fortbildungen zu organisieren und durchzuführen. Die einflussreiche Lehrerlobby aber posaunte vor einigen Wochen, das Menschenrecht auf Sommerferien sei unumstößlich – die weitgehend unterrichtsfreie Zeit seit März war für viele Lehrer wohl zu ermattend. Nun gehen die Lehrer nach den Ferien mit der gleichen digitalen Planlosigkeit zurück in den wieder anlaufenden Präsenzunterricht, wie sie sich mit den coronabedingten Schulschließungen in die Gärten der Republik verabschiedet haben. Aber vielleicht können Lehrer und Bildungspolitik ihren Digitaleifer bald doch unter Beweis stellen, sollte es nach den Sommerferien zu einem zweiten Lockdown kommen.



