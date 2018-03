Digitalministerin: CSU-Staatsministerin Bär kritisiert Umgang ihrer Partei mit Frauen

BerlinDie designierte Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, kritisiert nach der Besetzung der CSU-Ministerposten ausschließlich mit Männern die Stellung von Frauen in ihrer Partei. „Ich gebe ganz offen zu, dass wir tatsächlich an dem Thema Frauen und auch Frauen in der CSU noch arbeiten müssen“, sagt Bär am Dienstag in Interview mit dem Radiosender Bayern2. „Wir haben halt auch relativ wenige Bundestagsabgeordnete, wir sind nur acht von 46. Und das ist natürlich auch schon mal von der Grundlage her viel zu wenig“, fügte sie mit Blick auf die CSU-Landesgruppe im Bundestag hinzu.