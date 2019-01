 Digitalpakt: Schwierige Vermittlung – Söder warnt vor „Einheitsschulen“

BerlinIm Streit um eine Grundgesetzänderung unter anderem für eine Digitalisierung des Unterrichts in Deutschland sind Bundestag und Bundesrat in schwierige Vermittlungen gestartet. Zur ersten Sitzung des Vermittlungsausschusses beider Seiten prallten am Mittwochabend in Berlin die gegensätzlichen Meinungen aufeinander.