DIHK-Arbeitsmarktreport: Fachkräftemangel – deutsche Wirtschaft setzt große Hoffnungen in die Zuwanderung

Weil EU-Bürger nicht mehr so häufig nach Deutschland kommen oder in ihre Heimat zurückkehren, wird es wichtiger, Fachkräfte aus Ländern außerhalb Europas anzuwerben. Bei der Beschäftigung der Flüchtlinge sieht Dercks zwar Fortschritte. So hätten im vergangenen Jahr rund 10.000 von ihnen eine Ausbildung begonnen, gut dreimal so viele wie im Jahr zuvor. Bis Schutzsuchende helfen könnten, den Fachkräftemangel zu lindern, gebe es aber noch „dicke Bretter“ zu bohren.