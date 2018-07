DIHK: Deutsche Firmen fürchten den amerikanisch-chinesischen Handelsstreit

BerlinDer amerikanisch-chinesische Zollkonflikt wird voraussichtlich auch viele deutsche Firmen treffen. „Deutsche Unternehmen haben in China über 80 Milliarden Euro investiert, in den USA sogar knapp 400 Milliarden Euro“, warnte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Volker Treier, am Freitag.