DIHK Industrie- und Handelskammer erwarte 2019 eine halbe Million neue Stellen

Je 90.000 Jobs sollen demnach in Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Industrie entstehen. Auch im Baugewerbe erwartet der Verband noch einen Zuwachs, der mit 50.000 erwarteten Stellen allerdings geringer ausfällt. Der Umfrage zufolge wächst die Beschäftigung das 14. Jahr in Folge. Im laufenden Jahr rechnet der DIHK mit einem noch größeren Plus – von insgesamt 580.000 Stellen.