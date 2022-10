Hilfe für die Ukraine und Streit um Reparationsforderungen in Billionenhöhe: Beim heutigen Treffen von Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem polnischen Kollegen Zbigniew Rau stehen kontroverse Themen an. Am Vorabend würdigte die Grünen-Politikerin in Warschau die polnischen Verdienste um die deutsche Wiedervereinigung. Zugleich sicherte sie Polen und ganz Mittel- und Osteuropa Beistand zu angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.