Diplomatie Chinesische Regierung beginnt Deutschlandbesuch

Li wird von neun weiteren Regierungsvertretern begleitet und bis Mittwoch in Deutschland bleiben. Nach den politischen Gesprächen in Berlin ist ein Besuch in München geplant. „Es wird eine Reise sein, die unsere Freundschaft fortsetzt und die Zusammenarbeit vertieft”, hieß es in einer Erklärung des Ministerpräsidenten, die am späten Sonntagabend nach der Landung der Delegation in Berlin von der chinesischen Botschaft verbreitet wurde.