Diplomatie Deutsch-brasilianisches Regierungstreffen steht bevor

01. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva spricht beim UN-Klimagipfel. Nächste Woche wird er in Berlin sein. Bild: Bild: dpa

Zum ersten Mal seit mehr als acht Jahren kommen an diesem Montag die politischen Spitzen von Deutschland und Brasilien wieder zu Regierungskonsultationen in Berlin zusammen. Am Vormittag wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva mit militärischen Ehren in seinem Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin empfangen.