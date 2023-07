Diplomatie Deutschlands China-Strategie: „Realistisch, aber nicht naiv”

In dem 61 Seiten starken Papier wirft die Bundesregierung der Regierung in Peking auch vor, Menschenrechte in schwerwiegender Weise zu verletzten und mit ihrer Machtpolitik im Indopazifik das Völkerrecht auszuhebeln. „Verhalten und Entscheidungen Chinas führen dazu, dass die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in unserer Beziehung in den vergangenen Jahren zugenommen haben”, heißt es in dem Papier. Deswegen müsse das Verhältnis neu austariert werden.