Diplomatie Neuer ukrainischer Botschafter Makeiev offiziell im Amt

24. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Oleksii Makeiev ist der neue Botschafter der Ukraine. Bild: Bild: dpa

Der bisherige ukrainische Regierungsbeauftragte für die Sanktionen gegen Russland, Oleksii Makeiev, ist seit Montag offiziell neuer Botschafter seines Landes in Deutschland. Am frühen Nachmittag überreichte der 46-jährige Makeiev Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin sein Beglaubigungsschreiben und das Abberufungsschreiben seines Vorgängers Andrij Melnyk.