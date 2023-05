Diplomatie Regierungskreise in Berlin: Selenskyj kommt nach Deutschland

13. Mai 2023 | Quelle: dpa

Wird in Deutschland erwartet: Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Wochenende erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Deutschland kommen. Regierungskreise in Berlin bestätigten der dpa, dass der Besuch am Sonntag stattfinden wird. Ob Selenskyj schon am Samstagabend oder erst am Sonntag eintreffen wird, blieb zunächst offen. Auch das genaue Programm des Präsidenten am Sonntag wurde noch nicht bekanntgegeben.