Diplomatie Scholz empfängt Macron zum Abendessen in Potsdam

06. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r) und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron. Bild: Bild: dpa

Erstmals in seinen 18 Monaten als Kanzler empfängt Olaf Scholz (SPD) heute einen Staats- oder Regierungschef an seinem Wohnort in Potsdam. Der französische Staatschef Emmanuel Macron kommt zu einem Abendessen in die Hauptstadt Brandenburgs vor den Toren Berlins.