Diplomatie Steinmeier fordert entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel

03. November 2022 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sprechen nach der Audienz beim japanischen Kaiserpaar mit Journalisten. Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Bei einem Besuch in der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto erinnerte er am Donnerstag an das dort vor einem Vierteljahrhundert unterzeichnete Protokoll zur Treibhausgas-Reduzierung. „Der Geist von Kyoto muss weiterleben”, sagte Steinmeier in einer Rede in der renommierten Doshisha Universität. „Wir dürfen trotz aller Krisen nicht dahinter zurückfallen, im Gegenteil: Wir müssen noch darüber hinaus.”