DIRCM Günstiger als gedacht: Das wird der neue Selbstschutz der Regierungsflieger

Wenn sich heute Verteidigungsminister Boris Pistorius mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant in Berlin trifft, dann liegen die Themen auf der Hand. Eine Absichtserklärung für den Kauf von „Arrow 3”-Abwehrraketen werden die Politiker unterschreiben, die Deutschland in Israel bestellen will. Der Stand bei der Ausbildung deutscher Soldaten an bewaffneten Heron-Drohnen wird ein Thema sein. Und noch einmal wird Raketenabwehr eine Rolle spielen. Denn Deutschland plant offenbar doch noch den Ankauf von modernen DIRCM-Raketenabwehrsystemen für seine Regierungsflieger.