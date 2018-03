Direkte Demokratie: Deutsche wollen per Mausklick bei Großprojekten mitreden

Hinzu kommt, dass viele Deutsche offenbar generell ein großes Bedürfnis haben, bei politischen Entscheidungen mitmischen zu dürfen. Und zwar auf einfache Art und Weise – am liebsten per Mausklick vom heimischen Computer aus. Das zeigt eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), die dem Handelsblatt vorliegt. Danach geben 57 Prozent der 1042 befragten Bundesbürger an, sie würden Online-Beteiligungen in der Politik positiv gegenüber stehen und sich mehr solche Formate wünschen.