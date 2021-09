Direktmandate und Listenplätze Welche Politiker kämpfen müssen

Denn erwartet wird eine hohe Zahl an Überhangmandaten, die zustande kommen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erringt, als ihr dort nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Bei der Wahl in diesem Jahr wird mit einer erheblichen Zahl solcher Ausgleichsmandate gerechnet, so dass der Bundestag nach Berechnungen des Wahlforschers Robert Vehrkamp auf mehr als 900 Abgeordnete anwachsen könnte.