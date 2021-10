Diskriminierende Formulare Vor dem Finanzamt sind nicht alle gleich

Ganz unbekannt ist das Thema freilich nicht. Vor einigen Jahren geriet es infolge eines Blogeintrags schon einmal in die Öffentlichkeit. Die Grünen forderten ein Ende der aktuellen Formulare, die Finanzverwaltung entgegnete, das sei technisch nicht so leicht umzusetzen. Außerdem gebe es gar keine Diskriminierung, die behoben werden müsse. Der Tenor: Natürlich ist uns Gleichstellung wichtig, aber wer an erster Stelle steht, ist abgesehen von persönlichen Befindlichkeiten völlig unbedeutend.



So ganz stimmt das jedoch nicht, zumindest, wenn man der Argumentation von Susanne Christ folgt. Die Fachanwältin für Steuerrecht fühlte sich von der archaischen Reihenfolge im Steuerformular so beeinträchtigt, dass sie deswegen vor Gericht zog. Sie sah sich in ihrem Recht auf Gleichbehandlung verletzt, wie sie anlässlich des Prozessbeginns 2020 erklärte: „Ehefrauen werden gezwungen, mehrere Steuernummern zu nutzen, die verwechselt werden können und sie riskieren, dass ihre Steuerzahlungen dem Ehemann zugerechnet werden.“ Dadurch seien sie finanziell benachteiligt.