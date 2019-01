 Diskussion um Kosten: Zehn Prozent mehr Pflege-Azubis geplant

Die Zahl der Auszubildenden in der Altenpflege steigt bereits seit einiger Zeit leicht an und lag zuletzt bei rund 68 000. Insgesamt sind in der Pflege 38 000 Stellen unbesetzt. Giffey, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellten die „Ausbildungsoffensive“ als erstes Ergebnis einer im Sommer 2018 gestarteten „Konzertierten Aktion Pflege“ der Regierung vor. Ihr gehören Arbeitgeber und Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Kirchen, Krankenkassen und Betroffenenverbände an. Bis diesen Sommer sollen umfassende Vorschläge gegen die Personalnot erarbeitet werden.