Diskussion um Schulz-Nachfolge: Nahles als SPD-Vorsitzende? „Rein rechtlich hoch bedenklich“

Der Kölner SPD-Politiker und Vorsitzende des Vereins NoGroKo, Steve Hudson, äußerte sich ebenfalls ablehnend: Es gebe sechs Stellvertreter in der SPD, die den Statuten entsprechend vorübergehend den Vorsitz übernehmen könnten. „Frau Nahles ist nicht mal Mitglied im sehr großen Parteivorstand“, betonte Hudson am Dienstag im Inforadio rbb. Es gehe nicht, dass an den Mitgliedern der Partei vorbei etwas entschieden werde, was anscheinend eine kleine Gruppe in einem Hinterzimmer beschlossen habe. Ein viel besseres Verfahren wäre jetzt eine Mitgliederbefragung.