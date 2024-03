DIW-Konjunkturprognose „Wir merken, dass die Stimmung in Deutschland extrem schlecht ist“

WirtschaftsWoche: Herr Fratzscher, das DIW rechnet für 2024 nur mit einer Stagnation der deutschen Wirtschaft, im vergangenen Jahr waren die Ökonomen noch optimistischer. Was hat sich geändert?

Marcel Fratzscher: Wir merken, dass die Stimmung in Deutschland extrem schlecht ist. Vor allem bei den Unternehmen, aber auch bei den privaten Haushalten, bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Ein Teil dieser Schwäche hat sicherlich etwas mit Psychologie zu tun, mit der Stimmung, die in Deutschland deutlich schlechter ist als in vielen anderen Volkswirtschaften. Das ist auch historisch so, im Vergleich zu anderen Schwächephasen.