DIW-Studie EU-Einwanderer fördern deutsches Wachstum

Dadurch konnten laut DIW viele vakante Stellen besetzt und der Arbeitsmarkt insgesamt belebt werden, was letztlich auch den Konsum befeuerte. Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und zunehmender Fachkräfteengpässe auf dem deutschen Arbeitsmarkt sei es wichtig, das Zuwanderungspotential aus anderen EU-Ländern weiter heben zu können. „Um weiterhin attraktiv für Zuwanderer aus Europa zu bleiben, wird sich Deutschland noch etwas mehr anstrengen müssen, denn in vielen Ländern vor allem im Euroraum geht es mit der Wirtschaft mittlerweile wieder bergauf“, so DIW-Forscher Clemens.