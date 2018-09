DIW-Studie Was sehr geringe Löhne in uns auslösen

„Aus Sicht fast aller befragten Beschäftigten sind Menschen in Deutschland am unteren Ende der Lohnverteilung unterbezahlt, und das empfinden alle als ungerecht“, fasst Studienautorin Jule Adriaans das Ergebnis zusammen. Wenn politische Eingriffe also das Gefühl der Bevölkerung, in einer gerechten Gesellschaft zu leben, erhöhen wollten, müssten sie vor allem bei den niedrigen Löhnen ansetzen, schlussfolgern die Autoren. Allerdings, das räumt Adriaans ein, wurde nicht nach der Akzeptanz extrem hoher Topeinkommen gefragt.