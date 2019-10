DIW Wirtschaftsforscher erwarten Ende des Abschwungs zum Jahresende

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin rechnet mit einem Ende des Wirtschaftsabschwungs im letzten Quartal dieses Jahres. Die Geschäftserwartungen der Unternehmen hätten sich zuletzt stabilisiert, teilte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen am Mittwoch mit. „Ein Abrutschen in eine tiefere Rezession ist derzeit also weniger wahrscheinlich geworden.“