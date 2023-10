Dobrindt und Linnemann Unionspolitiker fordern härtere Strafen für Antisemitismus

15. Oktober 2023 | Quelle: dpa

«Wer gegen Israel hetzt, soll mit mindestens sechs Monaten Haft rechnen müssen»: Alexander Dobrindt. Bild: Bild: dpa

Führende Unionspolitiker haben härtere Strafen für antisemitische und anti-israelische Äußerungen gefordert. „Es gibt in Deutschland importierten Antisemitismus und Hass auf Israel”, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der „Bild am Sonntag”. „Es braucht einen Knallhart-Kurs gegen Juden- und Israel-Hasser mit Konsequenz und Härte.” Ohne Bekenntnis zum Existenzrecht Israels solle es in Deutschland keinen Asyl- oder anderen Schutzstatus mehr geben dürfen. Das Gleiche verlangte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der Zeitung.