Dorothee Bär über Laschets „Zukunftsteam“ „Eine bloße Regierungsbeteiligung reicht mir nicht“

Mit Verlaub, die digitalpolitische Bilanz der Regierung glänzt ganz und gar nicht Golden: Von den fünf Milliarden Euro für künstliche Intelligenz sind erst 300 Millionen ausgegeben, von den fünf Milliarden Euro aus dem Digitalpakt Schule nur 189 Millionen Euro abgerufen worden. In welcher Fax-Republik sie leben, haben die Bürgerinnen und Bürger gerade in der Coronakrise gemerkt. Wie wollen Sie nun plötzlich das schaffen, was Ihnen vorher nicht gelungen ist?

Wie eben gesagt: Ich hatte in der vergangenen Legislatur ebenso wenig für die Verteilung von KI-Milliarden operative Kompetenzen wie für die digitale Bildung. Momentan ist die Struktur einfach schief: Es gibt immer noch Journalisten und viele Bürgerinnen und Bürger, die sich an das Digitalministerium bei mir wenden und alles, was im entferntesten mit Digitalen zu tun hat, monieren.