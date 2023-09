Im LWL-Museum Zeche Zollern läuft als Ausstellungswerkstatt seit Frühjahr „Das ist kolonial” mit der Besonderheit, dass der Raum jeweils samstags vier Stunden lang als sogenannter Safer Space reserviert ist für schwarze Menschen und People of Color. Ein Schild am Museum informiert darüber. „Wir möchten damit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, einen geschützten Raum geben, in dem sie sich zurückziehen und offen auszutauschen können”, sagte eine Sprecherin des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe.