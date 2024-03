Deswegen will Scholz die Zielsteuerung nicht den ukrainischen Soldaten überlassen, was nach entsprechender Ausbildung in Deutschland möglich wäre. Deutsche Soldaten will Scholz aber auch nicht dafür einsetzen - weder in Deutschland, noch in der Ukraine. Denn das wäre aus seiner Sicht ein Kriegseinsatz. „Ich werde keine Entscheidung unterstützen, bei der es darauf hinausläuft, dass deutsche Soldaten irgendwie in einem militärischen Einsatz im Zusammenhang mit dem furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine verwickelt werden”, stellte Scholz am Freitag nochmal klar.