Dreckschleudern im Stadtverkehr Ein Bus bläst so viel Stickoxid in die Luft wie 100 Diesel-Pkw

Nun hat zumindest Daimler umgedacht und es plötzlich eilig: Auf der Nutzfahrzeugmesse Ende September stellten die Stuttgarter einen ersten rein-elektrischen Stadtbus vor: Der eCitaro hat mindestens 150 Kilometer Reichweite im Alltagsbetrieb und könnte damit bereits auf jeder dritten deutschen ÖPNV-Busroute mit einer einzigen Akkuladung fahren. Noch in diesem Jahr will Daimler die ersten 50 Exemplare des elektrischen Stadtbus an die ersten Kunden ausliefern: Ludwigshafen, Hamburg und Berlin bekommen jeweils 50 Stück.