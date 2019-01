Trotz aller Loblieder auf Friedrich Merz, stellte Lindner klar, die FDP sei kein Sammelbecken für enttäuschte Merz-Anhänger. „Freiheit ist unser der Grundwert in allen Fragen.“ Deshalb schob er nach den ökonomischen Freiheiten gleich noch eine zweite Agenda hinterher: eine für „Selbstbestimmung und Liberalität“. Was er damit konkret meint? Erstens, Paragraph 219a abschaffen. Zweitens, Zivilpakt einführen. Drittens, neue Formen des Arbeitens fördern. Und so weiter. Auch der Lindner-Klassiker von der Förderung lebenslangen Lernens ist jetzt eine Agenda-Forderung. Neu verkürzt auf: „Midlife-Bafög statt Midlife-Crisis.“



Besserer Klimaschutz und mehr Europa



Im letzten Drittel seiner Rede widmete sich der FDP-Chef schließlich den von den JuLis geforderten Antworten auf den Klimawandel. An ökologische Verantwortung müsse man die FDP nicht erst erklären, sagte Lindner und kündigte an, diese Traditionslinie der FDP wieder mehr hervorheben zu wollen. Er kritisierte „ein Misstrauen gegenüber menschlicher Vernunft“ und schlug ein Gegenmodell vor. Statt Planwirtschaft, Verboten und Belehrungen, brauche es eine Politik, die „ökonomische Vernunft und Selbstbestimmung in den Dienst ökologischer stellt“.